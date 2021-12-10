حظك اليوم برج القوس الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بشخصية قيادية، ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه، قد يتكاسل قليلا ولكن قاعدته المتبعة هي: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد).

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 10-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات، وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج القوس 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة حفاظا على علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.