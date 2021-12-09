عاجل.. «التعليم» تكشف حقيقة إعلان جدول مقترح لامتحانات أولى ثانوي 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إعلان جدول مقترح لامتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، مؤكدة أن هذا الجدول غير صحيح على الاطلاق ولا أساس له من الصحة، مشددة على أولياء الأمور والطلاب بضرورة عدم الإنسايق وراء مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم إعلان الجدول حتى الآن.

وتواصلت «الوطن» مع مصادرها الخاصة في وزارة التربية والتعليم، لكشف حقيقة إعلان جدول مقترح لامتحانات الصف الأول الثانوي، وأكدت المصادر أن الجدول المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة بالمرة، لأن الوزارة لم تعلن أي جاول حتى الآن.

«مصادر»: الجدول المتداول «مفبرك» وغير صحيح

وأضافت المصادر، أن ما يدل على أن الجدول المتداول «مفبرك» أيضاً هو أن المسمى الوظيفي للدكتور رضا حجازي، مكتوب أنه رئيس قطاع التعليم العام، وهو خطأ تماماً، موضحة أن الدكتور رضا حجازي حالياً هو نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة راندا شاهين هي رئيسة قطاع التعليم، مؤكدة أنه لم يتم إعلان الجدول حتى الآن.

ونوهت المصادر إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول ستعقد إلكترونية على أجهزة التابلت وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجدي للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشرة.

«التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي تعقد إلكترونية

وأكدت المصادر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، ستعقد خلال شهر يناير المقبل، ويجرى حالياً تجهيز البنية التكنولوجية بشكل جيد في مدارس المرحلة الثانوية، موضحة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيداً وتراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.