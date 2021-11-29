توجيه عاجل من التعليم للمديريات للتعاقد بنظام الحصة لسد العجز

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلًا للمديريات التعليمية، بالالتزام بالكتاب الدوري الصادر من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة «20 جنيه للحصة» وسد العجز بالمعلمين، لانتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2021.

ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة لسد العجز

وأكدت وزارة التربية والتعليم في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، وفي ضوء كتاب رئيس قطاع الأمانة العامة بشأن المحسن المالي للمديريات لهذا الشأن، بأعداد العجز في معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، ضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة للمديريات حتى يتسنى لها تغطية العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 کاملا حتى نهايته.

وأشارت إلى مراجعة أوراق المتقدمين للعمل بنظام الحصة والمتطوعين، والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة للمتقدمين، لبدء إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع من خلال موجه أول المادة بالإدارة التعليمية على مستوى المديرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على التنبيه على الإدارات التعليمية بإبلاغ المدارس والموجهين، بعدم إعطاء أي إفادة أو تقرير أو شهادة خبرة لأي شخص، دون الرجوع للقنوات الشرعية، وإلا سيتم إحالته للتحقيق فورا.

شروط التقدم للعمل بنظام الحصة لسد العجز

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط التقدم للعمل بنظام الحصة لسد العجز، على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي مناسب.

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة، وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يشترط بحث الموقف الأمني للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية قبل العمل.

- ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي يرغب العمل بها حتى الدرجة الثانية.

-أن يكون التشغيل وفقا للعجز بالتخصصات، والأولوية للعجز في المواد الأساسية ومراعاة التوزيع الجغرافي.