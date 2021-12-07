عصابة الآثار في عين شمس اشترت بدروم داخل عقار وعثرت على مقبرة

كشفت تحريات المباحث، عن أن عصابة التنقيب عن الآثار في عين شمس، خططت للجريمة قبل تنفيذها، وأنها كانت تعرف مكان مقبرة آثرية، فقاموا بشراء بدروم مساحة 240 مترا أسفل عقار في عين شمس بالقاهرة، من أجل التنقيب عن الآثار ونهب كل قطع المقبرة وتهريبها خارج البلاد، وأن المتهمين بدأوا في تنفيذ مخططهم الإجرامي، لكن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد، ونجحت في رصد نشاطهم الإجرامي وألقت القبض على 8 أفراد.

المتهمون تعمدوا إخفاء مكان الحفر

وأوضحت التحريات، أن عصابة عين شمس تمكنت من الوصول إلى المقبرة الأثرية، وعثرت بداخلها على تابوت أثري كبير، وأغلقت المقبرة لحين التصرف في وسيلة لتهريبه خارج البلاد، لكن أجهزة الأمن وصلت إليها معلومات سرية عن نشاط تلك العصابة، وتم إجراء التحريات الدقيقة، تبين صحة الواقعة، وحدد أفراد ذلك التشكيل العصابي، وهم 8 أشخاص لـ6 منهم معلومات جنائية، وتبين اتفاق جميع المتهمين على الاشتراك في الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد.

معاينة الشرطة كشفت عن باب المقبرة

وأفادت التحريات، بأن معاينة أجهزة الأمن والنيابة العامة للبدروم، تبين أنه على مساحة 240 مترا تقريبا، عبارة عن مسطح وعدة حجرات، ولاحظت أجهزة الأمن، وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثًا لإخفاء معالم فتحة الحفر، برفعه وجد غطاء أسمنتي مُعد خصيصا لغلق الفتحة، بتحريكه وجدت حفرة بعمق نحو ثلاثة أمتار، ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل، وعثر على مقبرة أثرية، بداخلها تابوت جرانيتي ضخم، يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما جرى العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر عن الآثار.

تشكيل لجنة من الآثار لفحص المقبرة

قررت النيابة حبس العصابة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين لمدة 15 يومًا أيضًا، وانتدبت النيابة لجنة من خبراء الآثار لفحص المقبرة، وشكلت لجنة من وزارة الآثار لفحص المقبرة، واستخراج ما بها من آثار وموافاة النيابة بنتائج الفحص.