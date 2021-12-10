السجن المؤبد وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه عقوبة عصابة الآثار في عين شمس

4 ساعات قضاتها أجهزة الأمن ليلة أمس في عين شمس حتى نجحت في استخراج تابوت أثري من مقبرة أسفل عقار في عين شمس، وجاء استخراج التمثال الأثري بعد القبض على عصابة مكونة من 8 أفراد كانوا يعرفون مكان مقبرة أثرية، فقاموا بشراء بدروم مساحة 240 متر أسفل عقار في عين شمس بالقاهرة من أجل التنقيب عن الآثار ونهب القطع الأثرية بالمقبرة وتهريبها خارج البلاد، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على تلك العصابة.

عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر

الوطن رصدت عقوبة التنقيب عن الآثار من خلال حديثها مع ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، الذي قال القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، اشتمل على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، إذ نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

مصادرة الأثر والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.

تشكيل لجنة من وزارة الآثار لفحص المقبرة

كانت النيابة قررت حبس عصابة عين شمس على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين لمدة 15 يومًا، وانتدبت النيابة العامة لجنة من خبراء الآثار لفحص المقبرة، وشكلت لجنة من وزارة الآثار لفحص المقبرة واستخراج ما فيها من آثار.

وكشفت تحريات المباحث، أن عصابة تنقيب عن الآثار بعين شمس عثروا بداخلها على تابوت أثري كبيرة وقاموا بغلق المقبرة لحين استخراجه وإيجاد وسيلة لتهريبه خارج البلاد، لكن الشرطة وصلت إليها معلومات سرية عن نشاط تلك العصابة، وتم تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابي، وهم 8 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية.

وبينت تحريات المباحث، أن جميع المتهمين اتفقوا على الاشتراك في الحفر أسفل عقار عين شمس خلسة للتنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

أوضحت معاينة أجهزة الأمن والنيابة العامة لمكان الحفر، أن البدروم على مساحة 240 متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات، ولاحظت أجهزة الأمن وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثًا لإخفاء معالم فتحة الحفر، برفعه وجد غطاء أسمنتي معد خصيصاً لغلق الفتحة، بتحريكه وجدت حفرة بعمق حوالى 3 أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل.

وعثرت أجهزة الأمن على مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتي ضخم يصل طوله إلى 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر.