رئيس الوزراء اللبناني يجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي اليوم

يلتقي اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ببعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة الرئيس الجديد للبعثة إلى لبنان أرنستو راميريز.

بعثة صندوق النقد الدولي ستستمر أيّام

وكان وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قد قالت إنَّ زيارة البعثة ستستمر لعدة أيام، وأفادت الوكالة الرسمية بأنّه سيتمّ خلالها عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

إجراء جولات لتحديد عمل بعثة صندوق النقد الدولي

وستتضمن الزيارة إجراء جولة بشأن الوقوف على كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل، التي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، وذلك في حال أتت بعثة أخرى موسعة من الصندوق للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

الصندوق يؤكد استعداده لمساعدة لبنان

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعادة الشامي: «الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج، وقد قطعت أشواطًا في هذا المجال، علمًا بأن الصندوق كان أكّد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية».

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، حيث اندلعت قبل أيام احتجاجات في ربوع البلاد خاصة العاصمة بيروت، حيث قطع المحتجين مداخل العاصمة اللبنانية بالإطارات المشتعلة، حيث أغلق طريق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، إضافة الى غلق طريق تلة الخياط وطريق البربير، وذلك رفضا للأوضاع الاقتصادية بعد رفع الأسعار بالبلاد.

وتعرض لبنان منذ عام 2019 إلى أزمة اقتصادية جعلته ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، و أسوء ثالث أزمة منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل عتبة 250 ألف ليرة لبنانية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز العربية»، ارتفعت أسعار البنزين والطاقة بعد إعلان رفع الدعم عنها، كما ارتفعت أسعار الأدوية بين 5 إلى 10 أضعاف، مما هدد صحة اللبنانيين غير القادرين على شرائها.