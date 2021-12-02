قبل أيام من الانتقال..تعرف على حي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة

أيام قليلة، وسيبدأ الحي الحكومي «حي الوزارات»، بالعاصمة الإدارية، فى استقبال الموظفين الذين تم اختيارهم من كافة الوزارات، للانتقال التجريبي، والعمل من داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، لمدة 6 أشهر، بهدف اختبار الأنظمة والتطبيقات داخل المدينة، وخلال تلك الفترة، ستعمل الوزارات المختلفة، على إعداد قوائم الموظفين.

34 مبنى في الحي الحكومي

ويضم الحي الحكومي، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، تم تصميم بعضها على الطراز الإسلامي، والبعض الآخر على الطراز المصري الفرعوني، بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.

حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتبلغ مساحة كل مجمع من المجمعات العشرة، التي يتكون منها الحي الحكومي، 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالي 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

كما يضم الحي الحكومي، منطقة «بلازا»، وهي عبارة عن ساحة ترفيهية للموظفين، تتوسط الحي، وتضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وبين المباني تم استخدام حجر البازلت.

أما مبنى وزارة الخارجية فيقع يمين مجلس الوزراء داخل المجمع الأول، وخلفه مجمع يضم 5 وزارات، هي «الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني».

مباني الوزارات في العاصمة الإدارية

وتقع وزارة العدل في الجهة اليسري، داخل المجمع الأول، ومن خلفها مجمع يضم وزارتي «الري والموارد المائية والزراعة»، والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة، وفي المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات، وهي «النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية».

وبالنسبة لوزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تتواجد المباني داخل المجمع الثالث، ومن الناحية اليسرى للمجمع الثالث، توجد وزارات «الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي»، بجانب مبنى خدمة الموظفين، كما يضم المجمع الرابع وزارات «المالية والبيئة والتنمية المحلية».

وهناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي «قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي»، أما آخر مجمع، يمين مجلس الوزراء، فيضم وزارات «الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة الإدارية».