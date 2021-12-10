بعد النجاح الكبير الذي حققته حكايات النضارة البيضا وغرام بانتظام من مسلسل نصيبي وقسمتك ينتظر الجمهور عرض الحكاية الجديدة والتي تحمل عنوان أوضة وصالة، وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية أوضة وصالة.

مواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية أوضة وصالة

مواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية أوضة وصالة سيكون ابتداءا من مساء غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وذلك على شاشة قناة «on e»، وسيتم عرضها أيضا عبر شاشة قناة «on drama» في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا.

ويشارك في بطولة حدوتة أوضة وصالة عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عبد العزيز وأنعام سالوسة ورشوان توفيق ومحمد عزمي وشاهيستا سعد ومن إخراج عصام نصار.

حواديت مسلسل نصيبي وقسمتك

يذكر أن الحدوتة الأولى من الموسم الجديد لمسلسل نصيبي وقسمتك كانت تحمل اسم النضارة البيضا، وشارك في بطولتها أمير المصري وكارولين عزمي ومصطفى أبو سريع وأحمد صيام وأحمد حلاوة وعدد أخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

أما الحدوتة الثانية فكانت بعنوان غرام بانتظام وشارك في بطولتها شريف سلامة ونانسي صلاح ورحمة حسن ولؤي عمران وعدد أخر من الفنانين وإخراج رامي رزق الله.

يذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتك، قدم ثلاث مواسم منه قبل ذلك تضمنوا عدد كبير من الحكايات ومنها على سبيل المثال على الهادي يا زبادي، ولحظة من فضلك، وجدول الضرب، ونظرة فابتسامة، وحبيبة أمها.

وشارك في الحكايات عدد كبير من الفنانين منهم نسرين أمين وهنا شيحا وهبه مجدى وأحمد فلوكس وهاني سلامة ومي سليم ومحمود عبد المغنى وعدد أخر من الفنانين.