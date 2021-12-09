«التعليم» تدرس وضع منهج عن وظائف المستقبل لطلاب الإعدادية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة تدرس إعداد منهج جديد لطلاب المرحلة الإعدادية، يتحدث عن وظائف المستقبل، في ظل إحصائيات كثيرة تتحدث عن اختفاء نحو 35% من الوظائف الحالية خلال عشر سنوات من الآن.

المنهج الجديد يهدف لتعريف الطلاب بالوظائف المتوفرة بعد تخرجهم

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المنهج الجديد يستهدف توعية الطلاب بطبيعة الوظائف التي سيتكون موجودة في المستقبل بعد تخرجهم، بحيث يكون كل واحد منهم على دراية مسبقة بها، وينمي من نفسه وقدراته ومعارفه، حتى يستطيع اختيار واحدة من هذه الوظائف، ويتعلم جيدا كي يصل إليها، ويعمل على تنمية مهاراته بالشكل والطريقة التي تحتاجها هذه الوظيفة، أو على الأقل يحلم بالعمل فيها.

المنهج سيعطي فرصة لكل طالب أن يجتهد

ولفت المصدر، إلى أن المنهج سيعطي فرصة لكل طالب أن يجتهد، ويكون على معرفة بأن للمستقبل وظائف أخرى غير الموجودة حاليا تماما، مشيرا إلى أن تفكير الوزارة في هذا الشأن يستهدف الحد من بطالة الخريجين، ليختار كل منهم وظيفة تتناسب معه مستقبلا، ويعرف ماذا تحتاج ليفعله.

لتوجيه الطلاب بوظائف المستقبل التي تتطلب مهارات مختلفة وخاصة

وأوضح المصدر، أنه يجب تعريف الطلاب مبكرا، أن وظائف المستقبل تتطلب مهارات مختلفة وخاصة، كعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعة بالحواسيب الآلية وغيرها، وهناك وظائف أخرى ستنقرض.

وقال المصدر، أنه يجب على طالب الإعدادية أن يحدث مسار التعليمي قبل الثانوية، ليعرف جيدا هل التخصص الذي سيختاره مؤهلا للوظيفة التي يحلم بها أم لا، وهذه هي فكرة المنهج الذي تقوم الوزارة على دراسته حاليا.