وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية لخريجي كليات التجارة.. اعرف الشروط

أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحث بها الكثيرون عن فرص عمل بها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار 24 ساعة عن تفاصيل وظائف بنك الإسكندرية الشاغرة، وفق ما أعلنه البنك عبر حسابه الرسمي، كالتالي:

الشروط والمؤهلات المطلوبة

- يفضل أن يكون المتقدم للوظائف لديه علم كافٍ بـ SAS المؤسسة والبرمجة أو معرفة ممتازة بـ SQL (كتابة البرامج النصية / الاستعلامات).

- أن يكون لديه مهارات متقدمة في مايكروسوفت أوفيس.

- يفضل أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة في المجال المصرفي.

- أن يكون لديه القدرة على تحليلات البيانات أو تجربة MIS وتحليلات البيانات وإدارتها، كما يجب أن يكون لديه مهارات عرض جيدة.

مسؤوليات الوظائف

- إنشاء جميع التحليلات المطلوبة، والحوافز والتقارير المنتظمة اليومية والأسبوعية والشهرية والإعلانات، التي تدعم إدارة علاقات العملاء والقسم الرقمي لتتبع الأداء العام للتطبيقات.

- إدارة تنفيذ الحملات E2E على منصة CRM.

- رصد نتائج الحملات وتتبعها مدعومة بتوصيات جديدة تستند إلى تحليل عميق لتحسين النتائج.

- تحديد فرص البيع المتقاطع لأعلى الجديدة بناءً على نمط الشراء التاريخي للعملاء أو التلميحات المحددة.

- تحليل مجموعات البيانات الكبيرة متعددة الأبعاد، وتحديد الرؤى والتوصيات القابلة للتنفيذ.

- تتبع تفاعلات العملاء مما يمنح قطاعات البيع بالتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكثر وضوحًا لتنمية أعمالهم.

- تقديم رؤى لفريق العمل الرقمي على أساس منتظم لتحسين تتبع أداء التطبيق سواء في العمل كالمعتاد أو في حالة الإصدارات الجديدة، والتي تعمل كأداة فعالة لتوفير تجربة أفضل للعملاء.

- دعم مشاريع تكامل الأنظمة الأساسية الرقمية وإدارة علاقات العملاء.