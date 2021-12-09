وظائف خالية في محافظة الشرقية.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط

أرسلت الشركات العاملة بمحافظة الشرقية، تقريرا إلى الغرفة التجارية بالمحافظة، تضمن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في مدن «الشرقية - الزقازيق - العاشر من رمضان»، وتضمنت الوظائف مهن عديدة منها المحاسبة ومنسق دعاية ومندوبين مبيعات وعمال نظافة وأفراد أمن.

تعرف على أهم الوظائف المتاحة بمحافظة الشرقية

وأشارت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ إلى أن الوظائف المتاحة كالآتي:

- محاسب - بكالوريوس تجارة - السن أقل من 30 عامًا.

- 2 موظف شئون عاملين بمدينة العاشر - مؤهل عال - السن لايزيد عن 25 عاما - ذكور.

- 3 مندوب مبيعات بمدينة الزقازيق - مؤهل عال - السن أقل من 30 عاما.

- مندوب مبيعات بالشرقية والدقهلية - مؤهل متوسط ولا يشترط السن - رخصة قيادة .

- منسقة دعاية - مؤهل عال - السن لايقل عن 30 سنة .

- أمناء وعمال مخازن - مؤهل متوسط - السن من 21 حتى 35 سنة - الإلمام باللغة الإنجليزية - خالي من الأمراض المزمنة أو أي عمليات جراجية .

- فني تبريد وتكييف بمدينة الزقازيق.

- 3 أفراد أمن بمدينة الزقازيق - شهادة محو أمية ويجيد القراءة والكتابة.

- فني دهان ونقاشة.

- 10 عمال نظافة - محو الأمية ويجيد القراءة والكتابة.

- عمال نظافة - مؤهل متوسط - السن لايزيد عن 30 عاما .

- عدد 5 عمال نظافة - شرط الإقامة بالزقازيق - لايزيد السن عن 30 عاما - مؤهل أقل من المتوسط أو بدون ويجيد القراءة والكتابة .

و للاستفسار عن الوظائف المتاحة وشروطها يمكن الاتصال على رقم 01000224012