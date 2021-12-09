وظائف شاغرة في 3 بنوك منها «الإسكندرية».. المؤهلات المطلوبة والشروط

أعلنت بنوك «الإسكندرية» و«المشرق» و«التجاري الدولي CIB»، توافر وظائف شاغرة للعمل بها، شرط توافر مجموعة من المهام والشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة، والتي تستعرضها «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية المتعلقة بالوظائف الخالية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

ونشر البنك التجاري الدولي CIB، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن حاجته إلى شغل وظيفة مسؤول مخاطر الطرف الثالث بشروط ومؤهلات، وهي:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

- خبرة من 0 إلى سنتين.

- معرفة قوية بضوابط العمليات المصرفية وإدارة المخاطر.

- اتصال كتابي وشفهي موجز وفعال باللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات تحليلية.

- مهارات إدارة الوقت.

- مهارات العرض والتواصل الفعال.

- إعداد متطلبات المدير لتصميم وتطوير إطار إدارة مخاطر الطرف الثالث، وفقًا للسياسة الداخلية والمتطلبات التنظيمية.

- المساعدة في تحديد وتقييم ومراقبة عملية مخاطر الطرف الثالث، إضافة إلى التحليل والإبلاغ عن أنشطة الرقابة.

- يتم التقديم للوظيفة عبر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي على الإنترنت.

وظيفة بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى شغل وظيفة محلل بيانات أول (التجزئة CRM)، بشروط ومؤهلات، هي:

- يملك معرفة ممتازة بـ SQL (كتابة البرامج النصية / الاستعلامات).

- لديه مهارات متقدمة في مايكروسوفت أوفيس.

- يفضل المجال المصرفي.

- تحليلات البيانات أو تجربة MIS.

- تحليلات البيانات وإدارتها.

- مهارات عرض جيدة.

- القدرة على إنشاء جميع التحليلات المطلوبة، والحوافز والتقارير المنتظمة (اليومية والأسبوعية والشهرية والإعلانات) التي تدعم إدارة علاقات العملاء والقسم الرقمي لتتبع الأداء العام للتطبيقات.

- إدارة تنفيذ الحملات E2E على منصة CRM.

- رصد نتائج الحملات وتتبعها مدعومة بتوصيات جديدة تستند إلى تحليل عميق لتحسين النتائج.

- يتم التقديم للوظيفة عبر موقع البنك عبر «لينكد إن».

وظيفة بنك المشرق

وأعلن بنك المشرق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته إلى شغل وظيفة مدير منتجات بطاقات الائتمان، بشروط ومؤهلات هي:

- خريج إدارة المالية.

- من 6 إلى 8 سنوات خبرة في مجال البطاقات مع خبرة محددة لمدة سنتين على الأقل في شركة رائدة في مجال بطاقات الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي.

- الفهم الشامل والمعرفة بعمليات بطاقات الائتمان، والقدرة على تطوير برامج منتجات بطاقات الائتمان بشكل مبتكر أمر لا بد منه.

- المعرفة بإطار عمل Visa / MasterCard لتطوير المنتجات أمر بالغ الأهمية.

- مهارات القيادة والشخصية والتواصل الممتازة المطلوبة، لتكون قادرة على تنفيذ وتنسيق عمليات إطلاق المنتجات الجديدة وتجديدات المنتجات والعروض الترويجية الأخرى، والحصول على دعم داخلي متعدد الوظائف.

- يجب أن يتمتع صاحب العمل بالتوازن والحكم والنضج لتقييم وتنفيذ أفكار وعروض المنتجات الجديدة الداخلية من الشركاء الخارجيين بشكل مستقل.

- مهارات تحليلية ممتازة مطلوبة، لتكون قادرة على تتبع اتجاهات المحفظة وتحديد نقاط الضعف مهارات جيدة في الكمبيوتر وفهم النظام.

- فهم وتحديد شرائح العملاء ووضع استراتيجيات لتطوير المنتجات على أساس احتياجات العملاء ورغباتهم.

- يتم التقديم للوظيفة من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».