استاذ بلازما بأمريكا: «أوميكرون» سريع الانتشار وسلالة «دلتا» أشد خطورة

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ البلازما بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا «أوميكورن» سريعة الانتشار، واستحوذت على المشهد بالنسبة لمتحورات كورونا، على عكس سابقيها من السلالات، موضحًا أن سلالة «دلتا» أشد خطورة من «أوميكرون»، رغم أن «أوميكرون» سريعة الانتشار عن «دلتا» ولكن ليست بدرجة خطورتها.

أوميكرون أسرع انتشارًا

وأضاف خضر لـ«الوطن» أن متحور أوميكرون هو الأسرع انتشارًا لفيروس كورونا، دون أن يسبب أي وفيات أو حالات مرضية شديدة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن المتحور الجديد إذا استمر في الانتشار وأصاب عدد كبير من الأشخاص دون أن يؤدي بهم إلى الوفاة، فإنه بذلك بالتالي يمنحهم مناعة مكتسبة ضد المرض.

وقال إن متحور أوميكرون لا يميز بين البشر ويمنحهم مناعة مكتسبة، معقبًا: «لو استمر أوميكرون بسرعة الانتشار فإنه سيمنح المناعة وسينهى الوباء وليس كوفيد، وتوقعات كل المهتمين بالأمر أن كوفيد سينتهي كوباء وليس كفيروس، مثلما حصل مع الإنفلونزا الإسبانية في الحصول على تطعيم لها كل عام».

لا داعي للذعر والقلق بشأن أوميكرون

وأكد الدكتور عبدالهادي خضر، أن كل المعلومات الخاصة بالمتحور الجديد، تشير إلى أنه لا داعي للذعر أو القلق، لافتًا إلى أن التطعيم ضروري جدًا لمجابهة المرض والحماية منه، وهي أحد الأسباب التي جعلت أوميكرون ذو أعراض بسيطة.

وناشد أستاذ البلازما بولاية نيوجيرسي الأمريكية، الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن الاحتمالات حول أوميكرون، تبشر ببداية لنهاية الوباء، ويجب أن يكون التطعيم للمرض كل عام للوقاية منه.

الخط الساخن لوزارة الصحة

من جانبها أتاحت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن 105، لتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والإجراءات المتبعة من جانب المريض.