الصحة توضح خطوات تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا من موقع الوزارة

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، وذلك عقب التسجيل لطلب الحصول على اللقاح المضادة لفيروس كورونا للوقاية من العدوى والإصابة بفيروس كورونا، وتسهيلًا على المواطنين كشفت الوزارة عن مجموعة من المعلومات المهمة بشأن عملية تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا.

خطوات تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن خطوات تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، وذلك في إطار حرصها على التواصل الدائم مع المواطنين والرد على أي استفسارات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، وحرصًا منها على الحد من انتشار العدوى، وحث المواطنين للحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة خطوات تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا، وذلك عقب تزايد التساؤلات المتزايدة من المواطنين من أجل تعديل البيانات ومساعدتهم في الحل الدائم عن كل المشكلات التي تواجههم، وتمثلت خطوات التعديل في:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من أجل تعديل بيانات تسجيل لقاح كورونا من هنــــــــــا.

- كتابة البيانات المطلوبة وإدخال رقم الطلب بالإضافة إلى آخر أربعة أرقام للرقم القومي الخاص بالمواطن أو جواز السفر الخاص به.

- الضغط على إيقونة استفسار في حالة لم يتم تحديد موعد تلقي اللقاح.

- ستظهر لك مجموعة بيانات الطلب.

- في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد الذي ظهر لك لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ستظهر رسالة مدون بها عبارة «يجب التفعيل ويتم تعديل البيانات مرة أخرى».

اللقاحات والإجراءات الوقائية خير وسيلة للوقاية

ونوهت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاح كورونا لتجنب العدوى بالفيروس، موضحة أن اللقاحات الركيزة الرئيسية لتصدي لحائحة كورونا والسيطرة على الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.