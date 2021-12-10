«الصحة»: مصر خالية من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، انتشر في 57 دولة حتى الآن منذ اكتشاف أول حالة مصابة بالمتحور في دولة جنوب أفريقيا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك سرعة في انتشار المتحور الجديد للفيروس عكس المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

متحور كوورنا الجديد أوميكرون

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر خالية تماما من أي إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، وذلك من خلال المتابعة اليومية والفحص الذي تقوم به الوزارة لفحص عينات المصابين بفيروس كورونا من خلال المعامل المركزية التابعة للوزارة، ولم يتم رصد أي حالات مصابة بالمتحور الجديد.

ارتفاع معدل انتشار المتحور الجديد

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه يمكن القول أن هناك ارتفاعا في معدلات انتشار أوميكرون مقارنة بانتشار المتحورات السابقة، مما يزيد من وتيرة انتشار الفيروس وهذا يعني ارتفاع عدد الإصابات في مختلف البلدان، لافتا إلى أنه رغم الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون فإن دخول عدد المصابين بالمتحور الجديد يسير بنفس الإيقاع مثل المتحورات السابقة.

الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق المتصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك عقب حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 304747 حتى اليوم.

انخفاض في عدد الوفيات والإصابات

ووفقا لبيان صحفي، أوضحت الوزارة، تسجيل 803 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 42 حالة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 366634 بينهم 304747 حالة تم شفاؤها، و 20919 حالة وفاة.