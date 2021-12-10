محافظ القاهرة: إزالة 90% من عشوائيات عزبة «أبو قرن» وتسكين 3565 أسرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إزالة ما يقارب 90% من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة، أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، ما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

وأكد محافظ القاهرة، أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة.

تسكين 3565 أسرة مستحقة بمساكن حضارية

وأكد محافظ القاهرة أنه تمت إزالة 1021 عقارا بعزبة أبو قرن حتى الآن وتسكين 3565 أسرة مستحقة بمساكن حضارية بمشروع معا 1، 2، والتى أنشأتها الدولة كسكن بديل بحي السلام، مشيرًا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن تعد من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة لا تترك الأماكن التي يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى فى مشروعات تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن المشروع الذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا متوفر بها الأثاث ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم حيث تضم وحدات صحية، ومركز شباب، ومدارس، وخطوط نقل عام، ومخابز.