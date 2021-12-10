خبير سياحي يتوقع وصول نسب إشغال شرم والغردقة إلى 100% خلال رأس السنة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الأشغال بالعديد من فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة، ستبلغ نحو 100%، وذلك وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة الأجنبية، حجزت رحلات لسائحيها، لقضاء تلك المناسبات بمصر خلال تلك الفترة.

زيادة نسب الإشغالات خلال الـ10 أيام الأخيرة من ديسمبر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ والغردقة، ستبدأ في الارتفاع بداية من الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، وحتى منتصف شهر يناير المقبل، ثم تعاود الانخفاض بشكل طفيف، إلى آواخر الشهر، حتى تبدأ إجازات منتصف العام الدراسى بمصر، التي سترتفع خلالها نسب الإشغالات بفضل حركة السياحة الداخلية، التي من المتوقع أن تكون مرتفعة خلال الموسم الشتوى الحالي.

تراجع حركة السياحة العربية خلال رأس السنة

وقال محمد ثروت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة العربية بالغرفة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق شرم الشيخ والغردقة، ستكون الأعلى إشغالا خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة، لافتا إلى أن تلك الفترة، تكون في الغالب فترة إجازات بالعديد من الدول الأوربية، مطالبا المنشآت الفندقية، بالاستعداد الجدي لاستقبال الاعداد الكبيرة المنتظر قدومها لمصر خلال تلك الفترة.