حظك اليوم برج الأسد السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد يتمتع بشخصيته القوية والمسيطرة، كما أنه يفضل اقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

الشمس في منزل الحب تساعدك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.