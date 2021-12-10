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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | الجمعة 10 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الاسد

حظك اليوم برج الاسد

مولود برج الأسد  لديه شخصية تتميز بالقدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

 الشمس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على العيش مع من حولك بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو. 

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