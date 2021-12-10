أول رسالة من شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق: «أنا جامدة متخافوش عليا»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب تتحدث فيه للمرة الأولى بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وتبعث للجمهور من خلاله رسالة خاصة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

رسالة شيرين عبد الوهاب للجمهور

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في الفيديو بحالة نفسية جيدة للغاية وقالت للجمهور «أنا جامدة متخافوش عليا أنا جامدة بيكو وبحبكوا ليا ياعمرى ياحياتي بموت فيكم».

وتابعت شيرين قائلة «بحبكوا أوى أنتم كل حاجة ليا فى الدنيا دى، أنا عندى أمى وبناتى وأنتم، ربنا يخليكو ليا».

شيرين عبد الوهاب تؤكد انفصالها

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أعلنت رسميا انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك قالت فيه «فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابعت قائلة «وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

وأضافت «توضح شيرين عبد الوهاب أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار احترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما، وتؤكد شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربى».