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محمود مسلم

الأجهزة الأمنية تنجح في إعادة طفل متغيب لأهله بالقاهرة

كتب:

الوطن
04:51 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، في إعادة طفل متغيب لأهليته، في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

بلاغ لقسم شرطة المترو

وكان قسم شرطة أول مترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بالعثور على طفل 10 سنوات، وعدم تمكنه من التوصل لأهليته.

والد الطفل يقدم الشكر لرجال الشرطة

جرى تشكيل فريق بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن أهلية الطفل المذكور، حيث تم التوصل لوالده، وجرى تسليم الطفل لأهله عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة، وتقديره للجهد المبذول في إعادته لأسرته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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