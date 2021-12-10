محافظة القاهرة عن ضبط القائم بأعمال رئيس حي النزهة: لا أحد فوق القانون

شهدت محافظة القاهرة خلال الساعات الماضية قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإلقاء القبض على كل من القائم بأعمال رئيس حي النزهة ومدير الإشغالات للاتهام بالاشتراك مع آخرين في بيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز بالحي لصالحهما.

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام مدير الإشغالات بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه لأحد التجار، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

التلاعب في أحراز الحي

وكشفت التحريات إقرار المضبوط بقيامه بالاستيلاء على الأحراز المتحفظ عليها بمخزن الحي، بالاشتراك مع القائم بأعمال رئيس الحي والتصرف فيها بالبيع بالاستعانة بموظف الإشغالات بالحي، لأحد تجار الخردة، والحصول على متحصلات بيع تلك الأحراز.

قيد التحقيق

وأوضحت مصادر بمحافظة القاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمر قيد التحقيق حاليا في النيابة، ومحافظة القاهرة تحترم القانون ولا يوجد أحد فوق القانون، وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات، لافتا إلى أن محافظة القاهرة تتعاون مع كل الجهات الرقابية لتحقيق الصالح العام والحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط، ومن أجل إنفاذ القانون وأعمال مبدأ الشفافية فالقانون يطبق على الجميع دون استثناء.

وأشار إلى متابعة أداء رؤساء الأحياء واستمرار أعمال التقييم بشكل مستمر من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأي تجاوز يواجه بكل حسم ولا تستر على أي شخص مهما كان موقعه أو منصبه.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قامت الأسبوع الماضي بإلقاء القبض على سكرتير عام محافظة القاهرة سابقا وذلك في اتهامه بإهدار المال العام وإضاعة نحو 76 مليون جنيه على الدولة من خلال تربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة هذا المبلغ المالي، والأمر قيد التحقيق حاليا بواسطة جهات الاختصاص.