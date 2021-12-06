خطوات التقديم لوظائف الصرف الصحي في القاهرة.. يستمر حتى 12 ديسمبر

تواصل شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى متابعة مراحل التقديم للوظائف الخالية بالصرف الصحي بالقاهرة التي أعلنت عنها في وقت سابق، وهي «محاسبين وأمن وحرفيين وموارد بشرية».

خطوات التقديم

وطالبت الشركة من المتقدمين لوظائف المحاسبين والموارد البشرية الدخول على موقع شركة الصرف الصحي بالقاهرة وتسجيل البيانات في استمارة التقديم، وإدخال كود الملف الموجود به كما هو، ويتم عمل سكان لجميع الأورق المطلوبة داخل ملف واحد pdf، بحيث لا تزيد مساحة الملف عن 2 ميجا، والضغط على الملف وتحديد الملف، ثم الضغط على اضغط هنا لرفع الملف والانتظار، ثم الضغط على تسجيل البيانات.

وتنوعت الوظائف المطلوبة بشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ما بين محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، وإخصائيين موارد بشرية وإدارية مؤهل عال مناسب، وإخصائي نظم ومعلومات خريج كلية حاسبات ومعلومات، وحارس أمن مؤهل متوسط، وحرفيين ورش حاصلين على الابتدائية أو الإعدادية.

ملفات التقديم

وفيما يخص إرسال ملفات التقديم، ترسل طلبات التقديم على موقع الشركة الإلكتروني بالنسبة لوظائف محاسبين وإخصائيين موارد بشرية، بينما وظائف حارس الأمن والحرفيين يتم إرسال الملفات عن طريق البريد بعلم الوصول إلى شركة الصرف الصحي القاهرة الكبرى الموجود في 32 شارع رمسيس باسم مدير عام تنمية الموارد البشرية وذلك حتى 12 ديسمبر الجاري ولن يلتفت إلى أي طلبات ترسل بعدها.

شروط التقديم

أما شروط الالتحاق بوظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة وتحديدا وظائف المحاسبين وإخصائي الموارد البشرية فهي تتطلب الحصول على مؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة بتقدير جيد على الأقل، ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ الإعلان والامتثال للامتحانات سواء شفوي أو تحريري، واجتياز الكشف الطبي، والعمل بنظام الورديات للمتقدمين لوظائف حارس أمن وحرفيين، ويشترط التقديم إرفاق صور شهادة الميلاد والمؤهل وصورة الرقم القومي و2 صورة شخصية وكارت تطعيم لقاح كورونا، والموقف من التجنيد، والتقديم في وظيفة واحدة فقط ويشترط أن يكون من سكان القاهرة الكبرى سواء القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.