نائب محافظة القاهرة تعد بحل مشكلات مدينة «بيتشو» في زهراء المعادي

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لمدينة «بيتشو» بزهراء المعادي التابعة لحى البساتين فور إبلاغها بشكاوى سكان المدينة للوقوف على الحالة العامة للمدينة، والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والشكاوى، والوقوف على حالة الانضباط والنظافة بالشوارع.

حملات مكبرة بزهراء المعادي

ووجهت نائب المحافظ، رئيس حي البساتين اللواء أحمد جودة ومجموعة العمل المرافقة لها بعمل حملات مكبرة تشمل جميع أرجاء مدينة بيتشو، كما وجهت بعقد اجتماع فورى لعرض المحاور الرئيسية المتسببة فى هذه الأزمة وأيضا لمناقشة أفضل السبل للقضاء على تلك المشكلات بشكل جذري، وعدم عودتها أو تكرارها، والتشديد على تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين بالمنطقة.

إزالة إشغالات الطريق بمدينة «بتشو»

وأكدت نائب المحافظ، خلال جولتها بالشوارع والميادين بنطاق المدينة، بضرورة متابعة مشكلة إشغالات الطريق ووجهت بضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائي وجذري، حيث إن هذا المظهر يسئ إلى الشكل العام ويجعل المنطقة تظهر بمظهر غير حضاري إلى جانب تعطيل المارة من المواطنين كما تسبب الاختناق المروري بالمنطقة.

تكثيف حملات النظافة

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع الشوارع والميادين بالحي ومتابعة صيانة الإنارة، كما أكدت على ضرورة التواجد الميداني ليل نهار بجميع الشوارع والميادين لتحقيق الانضباط ومراعاة مصالح المواطنين إلى جانب ضرورة المتابعة الدائمة والرصد لأي لمخالفات والتعامل في هذا الشأن بكل حزم وبقوة القانون وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات.