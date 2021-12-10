فوز 30 طالبة بالتصفيات النهائية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن «صور»

أسفرت التصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده «فتيات»، التي تنظمها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، ببيت شباب الأزهر بمدينة 15 مايو، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن فوز 30 طالبة.

الحاضرون بالتكريم

حضر التكريم، الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، نائبا عن الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كما حضر الأستاذ أحمد معبد رئيس الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالأزهر، والأستاذ إبراهيم صديق مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية.

وأعربت الطالبات الفائزات في مسابقة حفظ القرآن عن سعادتهن بتكريمهن اليوم، وأكدن على أن هذا التكريم يشكل أكبر حافز لهن لكى يتمكن من تمثيل الأزهر ورفع اسمه عاليا في جميع المحافل، وطالبت الفائزات بالسماح لهن بمقابلة فضيلة الإمام الأكبر واصفين ذلك بأنه التكريم الحقيقي لهن.

الفائزات من المرحلة الثانوية

وقد أسفرت التصفيات عن فوز الطالبات الآتية أسماؤهن بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الثانوية:

المركز الأول: الطالبة/ مها محمد السيد برهام، محافظة الدقهلية.

المركز الثاني: الطالبة/ آية عمر كامل عبد الله، محافظة المنيا.

المركز الثالث: الطالبة/ آلاء سعيد محمد راشد، محافظة المنوفية.

المركز الرابع: الطالبة/ إيمان مصطفى السيد، محافظة الشرقية.

المركز الخامس: الطالبة/ هاجر سعيد محمد على، محافظة البحيرة .

المركز السادس: الطالبة/ سارة محمد مختار، محافظة بور سعيد.

المركز السابع: الطالبة / مريم رائف محمد جابر، محافظة كفر الشيخ.

المركز الثامن: الطالبة/ رؤى زكريا محمد، محافظة شمال سيناء.

المركز التاسع الطالبة/ منة الله رضا عبد التواب، محافظة الغربية.

المركز العاشر الطالبة/ رحمة عاشور عبد الحليم، محافظة الفيوم.

الفائزات من المرحلة الإعدادية

وأسفرت النتائج النهائية للمرحلة الإعدادية عن فوز الطالبات الآتية أسماؤهن بالمراكز الخمسة الأولى:

المركز الأول: الطالبة/ سلسبيل محمود شطوطي، محافظة بني سويف.

المركز الثاني: الطالبة/ فاطمة أحمد محمد راشد، محافظة المنوفية.

المركز الثالث: الطالبة/ منة الرحمن عماد عبد العظيم، محافظة الجيزة.

المركز الرابع: الطالبة/ حور محمد سعد، محافظة الشرقية.

المركز الخامس: الطالبة/ مريم هشام متولي، محافظة الدقهلية.

المركز السادس: الطالبة/ ندى رأفت محمد صبري، محافظة البحيرة.

المركز السابع: الطالبة / ندى سداد طلعت، محافظة المنيا.

المركز الثامن: الطالبة/ هناء عبد الستار حشمت، محافظة سوهاج.

المركز التاسع الطالبة/ حبيبة هاني ماهر، محافظة كفر الشيخ.

المركز العاشر الطالبة/ آية محمود رمضان، محافظة الفيوم.

الفائزات بالمرحلة الإبتدائية

بينما أسفرت نتائج التصفيات عن فوز الطالبات الآتية أسماؤهن بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الابتدائية:

المركز الأول: الطالبة/ حنين يحي صلاح الدين، محافظة البحيرة.

المركز الثاني: الطالبة/ شروق عبد الله عبد الجواد، محافظة المنوفية.

المركز الثالث: الطالبة/ مودة السباعي محمود، محافظة الدقهلية.

المركز الرابع: الطالبة/ فاطمة عبد القادر سيد، مخافظة بور سعيد.

المركز الخامس: الطالبة/ سلمى جمال على، محافظة المنيا.

المركز السادس: الطالبة/ زهرة أحمد محمد مؤمن، محافظة الفيوم.

المركز السابع: الطالبة / مريم محمد سعيد، محافظة أسيوط.

المركز الثامن: الطالبة/ ليلى بسيوني عبد الحميد، محافظة الشرقية

المركز التاسع الطالبة/ هدير رضوان محمد، محافظة الأسماعيلية.

المركز العاشر الطالبة/ أميرة سعد عبد العزيز، محافظة الغربية.

التصفيات

ياتي ذلك في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على رعاية حفظة كتاب الله، وإعلاء روح المنافسة والتميز والتفوق لدى طلاب الأزهر الشريف.

شارك فى التصفيات النهائية بالمسابقة "27" منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، ضمت "١٦٢" طالبًا وطالبة من المراحل المختلفة، وتم منح الطلاب الأوائل وهم "١٥" طالبا جوائز وشهادت تقدير وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بينما تم منح الطالبات الفائزات جوائزهن أمس الخميس –وهم "30" طالبة.