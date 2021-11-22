بوتين يوقع قانونا لإبرام عقود عمل إلكترونية بسبب كورونا

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، على قانون ينظم إدارة الوثائق الإلكترونية في مجال علاقات العمل، حيث يتيح القانون الجديد إبرام عقود إلكترونية للموظفين دون الحاجة إلى نسخة ورقية، وذلك في محاولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي فرض واقعًا جديدًا في حياة الناس.

عقود إلكترونية للموظفين دون الحاجة إلى النسخ الورقية

وأعلنت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية لـ روسيا، أنَّه بموجب القانون الجديد سيكون بإمكان إبرام عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل عبر تكنولوجيا التقنيات الحديثة أسهل، لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم»، فإن القانون الجديد يهدف الى تحسين العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، بالإضافة الى تطوير آليات استخدام المستندات المتعلقة بالعمل عن بعد دون الحاجة للنسخ الورقية، وذلك لتقليل الازدحام بين المواطنين داخل الإدارات مع التفشي السريع لفيروس كورونا وارتفاع حصيلة الإصابات التى تشهدها روسيا.

روسيا تتيح للموظفين حق رفض القانون الجديد

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، فإن القانون يدفع صاحب العمل لإخطار جميع الموظفين للانتقال إلى إدارة مستنداتهم الإلكترونية، كما أن للموظفين لديهم حق رفض المقترح واتباع النظام التقليدي في إدارة المستندات.

تحذيرات الصحة العالمية من تداول النسخ الورقية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد نصحت في وقت سابق بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أي نسخة ورقية من أي مستند، وذلك لأن فيروس كورونا قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة العالمية، أن الأموال والنسخ الورقية تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر، وبإمكانها أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك تنصح المنظمة المواطنين بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال الفيروس.