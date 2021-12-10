للّا فضة تطرح أغنية «غريبة» عبر قناتها على «يوتيوب».. فيديو

طرحت منذ قليل المطربة الشابة للّا فضة، أغنية جديدة بعنوان «غريبة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وعدد من المنصات الرقمية، وهي من كلماتها وألحانها، وتوزيع: عليان.

للّا فضه: «غريبة» من أول الأغاني التي بدأت كتابتها في حياتي

تعد أغنية «غريبة» هي الأغنية الرابعة التي تطرحها للّا بعد نجاح أغنياتها «الوقت مش بيعدي، وبتشوفي إزاي وآخر أيام المدينة».

وقالت للّا فضة في بيان: «أغنية غريبة من أول الأغاني التي بدأت كتابتها في حياتي، وكل فترة أقوم بإضافة شيء جديد عليها، عن أشخاص ومواقف، لم يعد موجودين في حياتي، وهي مزج بين الموسيقى الشرقي والمودرن».

وأضافت للا فضه: «غريبة تعبر عن حالة شخصية مررت بها، في فترة كنت مازلت أكتشف فيها نفسي، ومن حولي كانوا يقولون عني إنني غريبة، فلم أكن أصدق أي شخص يقول لي إنني حلوة وطبيعية، ولست غريبة».

للّا فضة: الأغنية تعبر عن حالة شخصية مررت بها

وأشارت إلى أنه يوجد مقطع بالأغنية يقول: «غريبة إنك مستغرب وفاكرني بقول الحقيقة.. كل الناس هتفضل فترة وتمشي وتقول غريبة».

يذكر أن للا فضة بدأت الغناء منذ نعومة أظافرها وذلك بدعم من والدها المصور الشهير خالد فضة، وعرفت للا فضة الشهرة حينما قدمها المخرج محمد سامي في دراما رمضان عام 2020 في مسلسل «البرنس» مع الفنان محمد رمضان حيث قدمت شخصية الفتاة التي تحب شقيق محمد رمضان الصغير الذي قدم دوره الفنان أحمد داش وتوفيت خلال الأحداث.