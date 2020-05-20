للا فضة: نجاحي في البرنس مش صدفة.. ومدخلتش الفن بالواسطة

قالت الفنانة للا فضة، إنّ نجاحها في مسلسل البرنس ليست صدفة، مشيرة إلى أنّها حصلت على دروس في التمثيل، وأنّ والدها أول المشجعين لها وداعما لموهبتها: "يا ريت الناس تصدق إني داخلة الوسط الفني من غير وسايط مش كلام برامج".

واضافت للا، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ تصوير مشاهدها في مسلسل البرنس استغرق 48 ساعة فقط، مؤكدة أنّ تجسيد أي شخصية درامية تتطلب أن أحبها وأعيش حياتها حتى أتقن الدور، ويكون هناك مصداقية في الأداء أمام الجمهور، معلقة: "لو قابلت ليلى على الحقيقة مش هحبها".

وأكدت أنّ الاختيار كان بناء على شروط معينة، وهو اختيار فتاة تجيد التمثيل، وتتقن الغناء في ذات الوقت، مع امتلاكها وجهًا بريئا لا يتوقع الجمهور أنّها شخصية مدمنة في المسلسل.

وأعربت عن سعادتها لتألقها في مسلسل "البرنس"، ومشاركتها في العمل الدرامي مع فنانين كبار، خاصة أنّه أول عمل تمثيلي لها: "الأسامي تخض فيه كبار ممثلين مصر".