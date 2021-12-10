«فن وإبداع وفرصة عمل».. إيمان تعلم نساء «الروضة» التطريز والخياطة

التقى الإعلامي أحمد يونس، بالسيدة إيمان من منطقة الروضة –تل العقارب سابقا-، في حلقة اليوم، الجمعة من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

البداية من المؤسسة العالمية

وتعلم إيمان 7 من نساء المنطقة التطريز والخياطة، بعدما تدربت في المؤسسة العمالية، وطلب مندوب من روضة السيدة مساعدة سيدات الروضة من أجل الحصول على فرصة عمل في المنزل.

وقالت إيمان: «ذهاب السيدات إلى المؤسسة العمالية والتدرب على الخياطة كان صعبا على لأنهن يعكفن على الأعمال المنزلية وتربية الأطفال، فاخترت الانتقال إليهن وتعليمهن بداية من شهر رمضان، حيث بدأنا هذا الأمر كعمل خيري، وعلمتهن رسم البنطلونات وإصلاح الملابس بسبب عدم توفر الأقمشة والإمكانيات اللازمة».

صدقة جارية

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد يونس، أنها كانت تعلمهن تطريز ملابسهن التي تحتاج إلى تطريز، واستمرت هذه المرحلة على مدى شهرين: «بعدها توفت والدتي، فقررت أن أخرج صدقة جارية، وفضلت توفير فرص عمل من خلال شراء الماكينات، بدلا من الكولدير، وبالفعل كانت بداية خير، وبدأ بعض السكان بتقديم المساعدات من قماش وخيوط ودبابيس وكل لوازم الخياطة».

القرش بدأ يجري في إيد الناس

وواصلت: «طرحنا إعلانات بأننا نعمل على الملايات وبعض الملابس، وبدأنا تنفيذها والبعض تبرع بالقماش.. الناس بدأ القرش يمشي في إيديها، لكن إحنا عاوزين حاجة أكتر من ده، بنزل للناس يومين في الأسبوع على سبيل التطوع».