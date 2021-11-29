القبض على 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية مركز شرطة ديرب نجم، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية وضباط إدارة فرع الأمن العام، القبض على 7 أشخاص في أثناء التنقيب عن الآثار بقرية برمكيم وإحباط محاولتهم.

التنقيب عن الآثار بعد منتصف الليل

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم أكدتها تحريات ضباط الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بتردد 7 أشخاص على منزل قديم غير مأهول بالسكان في ساعات متأخرة من الليل، ومعهم أدوات حفر يرجح أنها تستعمل في التنقيب عن الآثار بقرية برمكيم.

القبض على المتهمين

انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط مباحث المركز، لمكان الواقعة وتم مداهمة المنزل، وتبين وجود حفرة عميقة وأدوات الحفر، بالإضافة إلى تواجد 7 أشخاص بينهم دجال وصاحب المنزل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد البحث عن الآثار، وأن أحد الأشخاص أكد لهم وجود آثار أسفل المنزل لقربه من منطقة تل يوسف الأثرية.

وتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهم بدايون مركز الشرطة، فيما تم تعيين حراسة على المنزل ومنع الدخول إليه؛ لحين انتداب لجنة من هيئة الآثار لمعاينة المكان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ قرارها.