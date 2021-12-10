ميناء دمياط يستقبل السفينة «MEDALTA ADVENTURER» رافعة علم جزر كيمان

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 سفينة، منها السفينة «MEDALTA ADVENTURER» والتي ترفع علم جزر كيمان ويبلغ طولها 175 مترا وبعرض 28 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول، كما تتعامل الوحدات البحرية الآن مع سفينة بروبان وسفينة كحول وجاري تركينهما على أرصفة الميناء بأمان.

15295 طن حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15295 طن تشمل: 8500 طن يوريا و2295 طن كلوريد الايثلين و4500 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35397 طن تشمل: 3000 طن حديد و10000 طن ذرة و8424 طن قمح و2024 طن فول و3275 طن عدس و4174 طن سكر و2000 طن كسب صويا و2500 طن فول صويا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبطاطا وخرشوف وملوخية وبازلاء وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «ريحان وبقدونس وزيتون وكتان وبردقوش وبرسيم وبصل وقطن» وفواكه «بلح وفراولة وبرتقال ويوسفي» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر والجزائر ولبنان والسعودية وإسبانيا وأمريكا والصين وبنجلاديش وسلوفينيا وسريلانكا وكوريا الجنوبية.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134308 طنا

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 11 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1219 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134308 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96304 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3717 شاحنة.