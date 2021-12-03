ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال اليونانية «MARAN GAS KALYMNOS»

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 29 سفينة، كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS KALYMNOS» التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 58 ألف طن من الغاز المسال.

رفع حالة الاستعداد في ميناء دمياط

وتابع اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

27212 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27212 طنا تشمل: 154 طن رمل و12000 طن فوسفات و3700 طن يوريا و458 طن بودرة جبس و9100 طن أسمنت و1800 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58461 طن تشمل: 7109 طن خردة و42203 طن ذرة و264 طن خشب زان و50 طن زيت طعام و1635 طن سلاج و7200 طن سكر.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 401 حاوية مكافئة تشمل: خضروات «فاصوليا وبطاطا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «برسيم وسمسم وريحان وزيتون وشمر وفلفل وكزبرة وبصل وليمون»، وفواكه «رمان وفراولة وبرتقال»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهونج كونج وسنغافورة وهولندا وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا وإندونيسيا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 10 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 905 حاويات مكافئة.

118055 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118055 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86846 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2683 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4204 شاحنة.