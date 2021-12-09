ميناء دمياط يواصل العمل رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج لـ4 أمتار

واصلت هيئة ميناء دمياط العمل رغم سوء الأحوال المناخية التي تتعرض لها معظم المحافظات ووصول سرعة الرياح لـ 40 عقدة و ارتفاع الموج لـ 4 أمتار، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بعد اتخاذ إجراءات الطقس الردئ، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

17733 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

هذا وصرح وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مضيفا الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17733 طن تشمل: 2500 طن يوريا و 753 طن نترات أمونيوم و 4400 طن كلوريد الاثيلين و9800 طن فوسفات و100 طن زيت و180 طن كسب فول صويا.

64732 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64732 طن تشمل: 12821 طن حديد و 7000 طن ذرة و 6136 طن قمح و 2175 طن فول و25000 طن سلاج و3200 طن سكر و8400 طن كسب فول صويا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 434 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «ريحان وبقدونس وحلبة و ليمون و برسيم و فول وفول سوداني وقطن» وفواكه «برتقال وماندولين» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر والهند وإسبانيا وأمريكا والصين ومالطا وبنجلاديش وسلوفينيا وسريلانكا وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 104 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2035 حاوية مكافئة، فيما بلغ صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140546 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95610 طنا كما غادر قطار بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3509 شاحنة.