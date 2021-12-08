تصدير 15 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 26 سفينة، منها السفينة «TITAN» التي ترفع علم مالوفيا، ويبلغ طولها 88 مترا وعرضها 14 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

كما استقبل الميناء السفينة «JTATLISES»، والتي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 112 مترا وعرضها 19 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الإثيلين.

حركة الصادر والوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15229 طنا، تشمل 3159 طن رمل، و750 طن نترات، و1100 طن كلوريد الإيثلين، و4700 طن فوسفات، و3500 طن زيت، و2020 طن كسب فول صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59798 طنا، تشمل 7959 طن حديد، و12000 طن ذرة، و14443 طن قمح، و5558 طن فول، و2400 طن سلاج، و5148 طن سكر، و12000 طن كسب فول صويا، و290 طن كسب عباد شمس.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (سبانخ وبطاطا وفاصوليا وفلفل وبقدونس وخرشوف وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وشمر وزيتون وكراوية وكركديه)، وفواكه (برتقال وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والهند وباكستان وسنغافورة وأستراليا وهولندا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا.

145156 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ عدد الحاويات الواردة 898 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2646 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 145156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91266 طنا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2272 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3777 شاحنة.