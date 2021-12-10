تفحم جثة عامل لحام في حريق مصنع سجاد بورسعيد بالمنطقة الصناعية

لقي عامل لحام مصرعه متفحما في حريق مصنع سجاد بورسعيد في المنطقة الصناعية بحي الجنوب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد تفيد بتلقيها بلاغا بنشوب حريق مصنع سجاد بورسعيد وأسفر عن تفحم جثة عامل.

7 سيارات لإطفاء حريق مصنع سجاد بورسعيد

وعلى الفور توجهت 7 سيارات لإطفاء حريق مصنع سجاد بورسعيد قبل امتداده إلى المصانع المجاورة وقامت الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد إلى مكان حريق مصنع سجاد بورسعيد، الذي كاد أن يصل إلى المصانع الأخرى المجاورة وتم على الفور إخماد النيران التي كانت مشتعلة بشكل كثيف في أنحاء المصنع وساعد على ذلك وجود خامات تساعد على الاشتعال.

سبب احتراق مصنع سجاد بورسعيد

وتبين من تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن حريق مصنع سجاد بورسعيد نشب من نيران أعمال اللحام ولم يتم السيطرة عليه حيث اشتعلت في المواد الخام لإنتاج السجاد، وأسفر الحريق عن تفحم جثة عامل لحام.

العثور على جثة العامل بعد الانتهاء من إطفاء الحريق

وتبين لرجال البحث الجنائي أنه بعد إطفاء الحريق جرى العثور على جثة ممدوح كمال فوزي 22 سنة، جثة متفحمة نتيجة الحريق داخل المصنع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ويجرى استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات حادث حريق مصنع سجاد بورسعيد وإذا كان هناك تقصير في أدوات الأمن الصناعي من عدمه.

يذكر أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بها 118 مصنعا تم تسليمهم للشباب بالإضافة إلى عدد من المصانع الكبيرة التي تصدر إنتاجها لمختلف دول العالم منها مصانع لإنتاج البويات والأسماك وزيوت البناء.