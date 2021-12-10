مصرع شخصين وإصابة مسن في تصادم دراجتين بخاريتين جنوب بورسعيد

لقي اثنان مصرعهما، وأصيب مسن، مساء اليوم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية أم خلف جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزهور وتلقي المصاب العلاج اللازم.

مستشفى الزهور تستقبل مصابا وجثتين في تصادم دراجتين بخاريتين

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد الزناتي أحمد 61 سنة مصاب وكدمات وكسور في أجزاء متفرقة بالجسم، وجثتين هما: السيد السيد إبراهيم 35 سنة من قرية أم خلف، ومحمد علي جويفل 45 سنة من قرية بحر البقر جنوب بورسعيد وجرى وضع الجثتين داخل مشرحة الزهور تحت تصرف النيابة العامة.

مدير أمن بورسعيد يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن عامل لحام قد لقى مصرعه حرقا مساء اليوم داخل مصنع لإنتاج السجاد في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بلاغا بحريق مصنع سجاد بورسعيد، وعلى الفور توجهت 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.