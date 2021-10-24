الفرق المتنقلة تستمر في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا جنوب بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تستمر اليوم في عملها بمناطق جنوب بورسعيد المختلفة، موضحا أنها تقوم بمساعدة المواطنين في حي الجنوب على التسجيل ومن ثم تلقى اللقاح.

أبو هاشم يشيد بوعى المواطنين في ضرورة تلقى لقاح كورونا

وأكد أبو هاشم، أن الفرق الطبية المتنقلة قد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، مشيدا بوعى المواطنين في ضرورة تلقى لقاح كورونا لحمايتهم من الفيروس المستجد.

وأوضح «أبو هاشم» أن عمل الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا يأتي بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بضرورة التوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين خاصة بعد توافر اللقاحات بكميات كافية، مشيرا إلى أن الفرق تعمل بإشراف الدكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي بالمديرية.

أبو هاشم يتفقد مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم

وكان الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قد تفقد برفقة الدكتور حسين سليم مدير إدارة تنظيم الأسرة، مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بعد نقله لمقره الجديد بمركز صحة المسنين بحي المناخ، واطمئن على انتظام العمل بالمركز، كما ووجه العاملين بتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال وتوفير كافة سبل الدعم لهم.