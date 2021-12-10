ارتفاع ضحايا انقلاب لوري أمن مركزي بالدقهلية إلى 3 متوفين وإصابة 25

ارتفع عدد المتوفين في حادث انقلاب لوري أمن مركزي في محافظة الدقهلية بالأمس، إلى 3 ضحايا، علاوة على إصابة 25 آخرين بعدما انقلب لوري تابع لقطاع قوات الأمن المركزي بمنطقة شرق الدلتا خلال سيره بطريق ترعة السلام بنطاق مركز المنزلة، وجرى توزيع المصابين على المستشفيات المجاورة لمكان الحادث.

ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب لوري أمن مركزي

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة تأمين الطرق، بوقوع حادث سير سيارة لوري تابعة لقطاع قوات الأمن المركزي بداخله عدد كبير من المجندين على طريق ترعة السلام الواصل بين مدينة المنزلة والمطرية.

ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وإصابة 25

هرعت 7 سيارات من وحدات المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل ومنية النصر، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مجندين وإصابة 26 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى المنزلة المركزي وميت سلسيل المركزي، ومستشفى المطرية المركزي، وتوفي مجند آخر ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 مجندين، و25 مصابا.

وانتقلت مباحث المطرية ومباحث المنزلة إلى مكان الحادث لمعرفة سبب الحادث، وجري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شاب في مشاجرة

ومن جهة أخرى، وقعت مشاجرة داخل محل سوبر مركز في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية تطورت إلى طعن شاب بسلاح أبيض في صدره وتوفي قبل وصوله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم والتحفظ على الجثة بمستشفى منية النصر المركزي.