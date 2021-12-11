إصلاح هبوط أرضي أمام مسجد سيدي بشر في الإسكندرية

شهدت منطقة مسجد سيدي بشر على كورنيش الإسكندرية، حدوث هبوط أرضي، استمر لأكثر من 24 ساعة، حيث اتجهت قيادات شركة الصرف الصحي وقيادات حي المنتزه أول، منذ قليل، من أجل إصلاح الهبوط الأرضي الذي حدث على الكورنيش أمام جامع سيدي بشر.

سيارة تلفزيونية تحدد سبب الهبوط الأرضي

وأكدت منطقة المنتزه أول لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه قد تم توجيه السيارة التلفزيونية التابعة لشركة صرف صحي الإسكندرية، لتقوم بالتصوير داخل شبكات الصرف الصحي لتحديد سبب الهبوط أمام جامع سيدي بشر.

تحويلات مرورية بسبب الهبوط الأرضي في الإسكندرية

وأوضحت الشركة أنه تمت عمليات الإصلاحات من حفر الهبوط الأرضي ووضع الأحجار مكان الحفر على أن يتم تمهيد الشارع مرة أخرى من قبل الحي بعد انتهاء عمليات إصلاح الهبوط الأرضي شرق الإسكندرية، فيما تم وضع تحويلات مرورية عن طريق شارع خالد بن الوليد بسبب تعطل طريق الكورنيش في تلك المنطقة.

حملة نظافة على منطقة مسجد سيدي بشر

في سياق متصل تابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، رفع نحو 24 طن مخلفات وقمامة من منطقة الجزيرة الخضراء بمعدات الحى وبالتنسيق مع الحملة الميكانيكية ضمن مجهودات إدارة الرقابة والرصد البيئى للإرتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة لإستمرار حملات المرور على المحلات للتنبيه بوضع حاويات قمامة أمام المحل، حيث جابت الحملة شارع مسجد سيدي بشر وشارع خليل حماده لعدد 15 محلا من قبل أخصائي الرصد البيئى بالحى والمحافظة.