افتتاح مسجد جديد في وسط الإسكندرية بحضور المحافظ

افتتح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، مسجد جبر التابع لإدارة وسط بالجهود الذاتية، والذي تم فرشه بمعرفة وزارة الأوقاف بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

حقبة تاريخية في بناء المساجد

وقد أشاد الشيخ خشبة، بهذه الحقبة التاريخية التي تشهدها مصر والطفرة العظيمة في بناء المساجد وتعميرها مؤكدا أن هذا يدل على حرص الدولة على نشر الدين الوسطي ومحاربة التطرف كما وجه الشكر لكل من ساهم في هذا المسجد، متمنيا للجميع الخير والقبول، وأدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان «مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية» مع الالتزام التام بالموضوع والوقت الذي حددته الوزارة.

تعليمات جديدة لأئمة مساجد الإسكندرية

وفي ذات السياق، شدد وكيل وزارة الأوقاف على متابعة سير العمل والوقوف على المستجدات ومناقشة بعد التعليمات الخاصة بتنظيم العمل بالإدارات الفرعية والمساجد مع عدم وضع الصناديق داخل المساجد والزوايا أو في محيطها أو جمع التبرعات النقدية وتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن التبرعات العينية.

كما طالب وكيل وزارة الأوقاف تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص الإجراءات الاحترازية والتباعد والفتح والغلق وتطهير وتنظيف دورات المياه وصلاة الجنائز، ومراجعة توزيع الأئمة والعمال داخل المساجد والزوايا بصورة عادلة تحقق أعلى درجات صالح العمل.

وشدد على متابعة خطبة الجمعة ورصد أي مخالفة تخص الموضوع أو الوقت المحدد مع عدم تمكين أي شخص غير مرخص له من صعود المنبر، مع مراجعة دفاتر الحضور الخاصة بالمساجد مع تنظيم الراحات والمناوبات وترقيم الدفتر وختمه على كل صفحاته والتنبيه بعدم الكشط أو وضع المزيل.