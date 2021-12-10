قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدا.. تعرف عليهم

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن قطع المياه عن 3 مناطق غدا السبت، وذاك بسبب تصليحات في بعض المناطق، واستمرار أعمال ترحيل الخطوط في مناطق أخرى، مؤكدين أنهم أعلنوا ذلك من أجل اتخاذ الاستعدادات من قبل سكان تلك المناطق وتخزين المياه قبل مواعيد الانقطاع.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل قطع المياه عن 3 مناطق في الإسكندرية جميعهم في غرب المدينة الساحلية وأقصى غربها، موضحين أسباب الانقطاع ومواعيدها.

انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق غرب الإسكندرية

وأوضحت شركة مياه الشرب، أنه سوف يتم انقطاع المياه عن 3 مناطق غرب الإسكندرية، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر «700 مم» بداية المكس، ولهذا تعلن شركة مياه الشرب عن ضعف وانقطاع المياه عن المناطق التالية: «المكس - الدخيلة - وادي القمر» وذلك غدا السبت من الساعة 10 صباحا على أن تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتهيب الشركة المواطنين قاطني تلك المناطق تدبیر احتياجاتهم من المياه، لحين عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

توفير عربات شركة مياه الشرب

في سياق متصل أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بداية من أول شهر ديسمبر ولمدة أسبوعين وذلك عبر مكانين في منطقة وسط وشرق، كما توفر الـ4 خدمات الرئيسية التي تقدمها المراكز الثابتة التابعة لشركة مياه الشرب.

وتوجد أولى السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية عبر سيارة رقم 2 شرق، في أول شارع المعهد الدينى - العصافره قبلي، وذلك من أول ديسمبر ولمده أسبوعين، ويتم التواصل عبر ذلك الرقم: 01275918005.

وتوجد ثاني السيارات في سيارة وسط أمام فندق آمون بمنطقة المنشية، وذلك وفي الفترة من أول ديسمبر ولمدة 5 أيام، ويتم التواصل عبر ذلك الرقم01275918001، فيما تتواجد كلتا السيارتين من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصراً.