يوم رياضي للعبة «الراكيت» على شواطئ الإسكندرية بعد استقرار الطقس «صور»

بعد أيام من ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية، حرم فيها أبناء المدينة الساحلية من ممارسة الرياضة على الشواطئ أو السير على الكورنيش، لتعود أجواء البهجة اليوم مع استقرار حالة الطقس، حيث حرص عدد من المواطنين بالمحافظة بالأخص لاعبي الراكيت والتريض من ممارسة الرياضة بشاطئ وانلي في منطقة المندرة.

الراكيت لعبة شعبية في الإسكندرية

ويقول الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية ومدرب معتمد للعبة الراكيت، إن اليوم الرياضي شارك فيه نحو 30 شخصا، من كافة الأعمار بدءًا من 11 عاما مرورا بالشباب وصولاً إلى كبار السن.

لعبة الراكيت في الإسكندرية

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أن لعبة الراكيت تعد اللعبة الشعبية التراثية في الإسكندرية، إلا أنها قد قاربت على الاندثار بسبب توسعة الكورنيش وتضييق الشواطئ، لأن الراكيت كان منتشرا من المنتزه حتى العجمي، وبعدما تم توسيع الشواطئ مجدداً فتم الاتفاق على إنشاء ذلك الملعب، لافتاً إلى وجود أماكن أخرى للعبة الراكت كالمنتزه وغيرها من الحدائق.

العمل على إنشاء اتحاد للعبة الراكيت

وأوضح أنهم يعملون على أن يتم إنشاء اتحاد للعبة التي يبلغ عدد لاعبيها أكثر من 7 آلاف لاعب من جميع الفئات العمرية من جميع المحافظات بورسعيد و مطروح والبحيرة والقاهرة والإسماعيلية بخلاف في بعض الدول كالإمارات والسعودية والكويت وعمان وأمريكا مقسمة إلى مجموعات والإسكندرية مقسمة إلى 13 مجموعة.

ويأتي ذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، تغيرات وتقلبات مناخية شديدة حيث ارتفعت الأمواج قرابة الـ6 أمتار مع هطول أمطار خفيفة ومتوسطة وسط رياح شديدة عاصفة.