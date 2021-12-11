شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة حلق حسام حبيب لشعرها

نفت المطربة شيرين عبدالوهاب، ما تردد بشأن اعتداء طليقها المطرب حسام حبيب عليها، وقيامه بقص شعرها بالشكل الذي ظهرت به في حفلها الغنائي الذي أقيم، أمس الجمعة، بإمارة دبي.

وغردت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليه يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».