شيرين تداعب جمهورها بعد ظهورها حليقة الرأس.. إيه رأيكم في اللوك الجديد

داعبت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جمهورها الحاضر في حفلها الغنائي المقام حاليا في إمارة أبو ظبي، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد زيجة دامت 3 سنوات.

وقام فرد من الجمهور بالصياح من أجل غناء شيرين أحد الأغنيات التي يحبها خلال الحفل، فداعبته شيرين.

شيرين لجمهورها: أنا فقت وبقيت سنجل

وصعدت شيرين المسرح في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وقدمت لجمهورها عددا كبيرا من أغنياتها في الوصلة الأولى حيث قدمت بعضًا من أغانيها المشهورة مثل: «جرح تاني وأنت إيه».

وشكرت شيرين عبدالوهاب جمهورها على قدومهم الحفل الأول لها بعد الانفصال حيث داعبتهم أكثر من مرة قائلة: «خلاص بقيت سنجل، وأنا فقت خلاص، وهغني تاني، وإيه رأيكم في اللوك».

شيرين لجمهورها: «إيه رأيكم في اللوك»

شيرين عبدالوهاب كانت صدمت الجمهور حين ما ظهرت عليهم وهي دون شعر حيث قامت بإزالة شعرها تماما في «لوك صادم» لم تفعله من قبل وهو أول ظهور رسمي لها عقب الانفصال.

شيرين عبدالوهاب عقب الانفصال طرحت أغنية بعنوان «كلها غيرانة» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات فحين سرب لها أغنيتان دون تحديد سبب الطرح أبرزها أغنية «القماص» التي تصدرت قوائم المشاهدات عبر «يوتيوب» وهي نسخة غير أصلية.

كانت شيرين أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، قالت فيه: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».