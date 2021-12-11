صاحب الصورة بجوار شيرين عبدالوهاب بعد الحفل: كانت سعيدة وحلوة

كشف المخرج شهاب فهمي، كواليس الصورة التي انتشرت على مواقع االتواصل له بجوار الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال ظهورها الأخير في حفل أبو ظبي، باللوك الجديد المثير للجدل، بعد قيامها بحلق شعرها «زيرو»، مؤكدا أن الفنانة شيرين كانت لطيفة جدا وودودة وكانت مبتسمة ومريحة كما ظهرت في الصورة في كواليس الحفل، وبعد ظهورها على المسرح، إضافة إلى أن الحفل كان رائعا والمطربة كانت منطلقة على المسرح.

كواليس حفل شيرين عبدالوهاب

وأضاف «شهاب» في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن شيرين تحدثت كثيرًا خلال الحفل، ما بين كل أغنية والأخرى، إضافة إلى أنها رحبت بالجمهور والمعجبين.

شيرين عبدالوهاب تظهر بلوك جديد: حلقت زيرو

وأكد المخرج أنه التقط مع الفنانة الصورة بعد الحفل، حيث وافقت على التصوير، لافتا إلى أن اللوك الجديد الذي ظهرت به شيرين خلال الحفل كان جميلا ويليق عليها كثيرًا.

الموسيقار سعيد كمال يحمل شيرين عبدالوهاب

وأوضح أن من حمل شيرين عبدالوهاب خلال الحفل، هو المايسترو سعيد كمال، حيث طلبت منه القيام بحملها من أجل الجلوس على البيانو لأداء أغنية لها.

وساعد المايسترو سعيد كمال النجمة شيرين عبدالوهاب للجلوس أعلى البيانو، لأداء أغنية «على بالي» في حفلها بـ أبو ظبي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل

وأثارت شيرين عبدالوهاب، الجدل بعد ظهورها في حفلها الأخير، مساء الجمعة، بـ أبوظبي، حيث ظهرت بلوك مفاجئ للجمهور، فقررت الاستغناء عن شعرها والظهور أمام الجمهور بهذا الشكل، وذلك بعد طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، بعد قصة حب كبيرة بين الثنائي، خاصة من قبل الفنانة التي اعترفت أكثر من مرة عن حبها الشديد وتعلقها بزوجها الفنان.