أول بيان رسمي في واقعة مصرع 4 شباب بالشيخ زايد وتحليل مخدرات للمتهم

ورد بلاغ للنيابة العامة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة في الشيخ زايد، أسفر عن وفاة أربعة، كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث، وعاينت الشرطة موقع التصادم، فتوصلت إلى أن سبب وقوعه، اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف، حال دوران الأخيرة، ما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة تنتقل لمكان الحادث

وانتقلت النيابة، لمناظرة جثامين المتوفين، فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث، فعاينته، وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.

النيابة تسأل ذوي المتوفين

وسألت النيابة العامة ذوي المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة، فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته، فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه، فقررت النيابة العامة، أخذ عينات دم وبول منه، وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي، وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه، وجارٍ استكمال التحقيقات.