 وزير الإسكان يوجه بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مشروعات حياة كريمة

لتطوير الريف المصريالجزار: مشروعات المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين بالمناطق الريفية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، والجهاز المركزى للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير بمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات المبادرة.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح وافٍ عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى المراكز التى تتولى وزارة الإسكان تطويرها بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات الخدمية، ومشروع "سكن كريم".

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وسرعة إنهاء جميع التنسيقات اللازمة مع مختلف الجهات ذات الصلة لسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية، كما وجه بإعداد تصميمات محطات معالجة الصرف الصحى المقرر تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية، والتنسيق لتوفير وإتاحة الأراضى اللازمة لتلك المحطات.