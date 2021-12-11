خطوات الحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد.. الإعلان عنها خلال أيام

ينتظر خلال هذه الأيام، عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإٍسكان الاجتماعي، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح الإعلان الجديد، كي يستطيعوا الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، حيث من المفترض أن يكون الإعلان الجديد، ضمن الإعلانات التى ستطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويبحث المواطنون عن خطوات الحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط الحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد

يمكن الحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

خطوات الحصول على شقق الإسكان بالطرح الجديد

تبدأ خطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، للمواطنين من هم من متوسطي الدخل، بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يقره الصندوق فور الإعلان عن الطرح، ثم يقوم العميل المتقدم للحجز، بملء استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعد ذلك يقوم المتقدم للحجز بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحاسب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع.

ويجب كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم، ورفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب، ثم تظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

ويشترط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، أن يكون المتقدم للحجز، منطبق عليه كافة الشروط المنصوص عليها داخل كراسة الشروط، من حيث حدود الدخل والسن.