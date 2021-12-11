طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ وسطوع لأشعة الشمس والعظمى 24 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، استقرارا في حالة الطقس، وسطوعا لأشعة الشمس بمختلف المدن والمراكز، لاسيما المدن الساحلية وهي إدكو، ورشيد، والمحمودية.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة 24 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 62%، فيما انعدمت حركة الرياح، وذلك وسط تحسن ملحوظ في حالة الطقس.

وشهدت محافظة البحيرة، الأسبوع الماضي، حالة من الطقس السيئ، حيث تعرضت المدن لرياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، وسقوط الأمطار الغزيرة والتي استمرت علي مدار يومين.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار وموجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة خلال الفترة الماضية، مع استمرار ذلك لمواجهة أى تقلبات مناخية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة.

كما وجه محافظ البحيرة بنشر معدات الشتاء داخل الشوارع والميادين لسرعة التعامل مع مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، ونوه بفصل الكهرباء عن المدارس في حالة الأمطار الغزيرة، والعمل على تثبيت اللوحات الإعلانية بشكل جيد في الشوارع تحسبا لوقوع مكروه.

وشدد «آمنة» على رؤساء الوحدات المحلية بعقد غرفة عمليات فرعية وربطها بغرف العمليات المركزية في الديوان العام للمحافظة لمتابعة الأوضاع أول بأول وتلقي شكاوى المواطنين.

يذكر أن طلاب محافظة البحيرة وطلاب جامعة دمنهور، حصلوا على إجازة يوم الأربعاء الماضي، نظراً للرياح الشديدة.