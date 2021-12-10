ضبط أكاديميتين لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، اليوم حملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدمنهور.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 20 محضر على النحو التالي «عدد 2 محضر لــ 2 أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص وعدد 18محضر لمحلات متنوعة مابين معارض السيارات وملابس وسوبر ماركت ومحمول وأجهزه كهربائية ومفروشات»، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم تقديم فواتير ضريبية لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حمايه المستهلك.

إزالة 318 حالة إشغال طريق بدمنهور

كما نفدت مدينة دمنهور حلمة مكبرة أسفرت عن إزالة 318 حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع «عرابي - الروضة - الأتوبيس - المعهد الديني - إفلاقة - الجيش - سيدي عمر - الكوبري العلوي – منطقة نفق شبرا - عبد السلام الشاذلي - المستشفى - الجمهورية».

ونجحت حملات المحافظة في إزالة 65 حالة بمركز ومدينة أبو حمص و35 حالة بالدلنجات، وغلق 4 ورش لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الخاصة بمواعيد الغلق برشيد، و70 حالة إشغال وتحرير 30 محضر إشغال وعدم ارتداء كمامة بكوم حمادة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.